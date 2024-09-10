Опубликованы адреса рязанских клиник, в которых можно зарегистрировать домашних животных

Главное управление ветеринарии Рязанской области опубликовало адреса клиник, в которых можно зарегистрировать домашних животных.

Напомним, регистрация собак в регионе станет обязательной с 1 января 2025 года. Кошек владельцы смогут зарегистрировать по желанию.

В Рязани регистрация будет проводиться в ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция»:

— улица Каширина, 22, телефон: +7 (491-22) 5-40-38,

— улица Ново-Касимовская, 14А, телефон: +7 (491-22) 1-03-22.

С полным списком клиник в муниципалитетах Рязанской области можно ознакомиться на странице ГУ ветеринарии региона.