Опубликовано видео уничтожения украинской техники в Курской области

Минобороны поделилось кадрами уничтожения украинской техники в одном из приграничных районов Курской области.

Видео опубликовало агентство РИА Новости в своем телеграм-канале.

На записи можно увидеть, как российские военные нанесли удары по самоходной артиллерийской установки Krab.

Утром во вторник украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района.

Как уточнил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, противник уже потерял 315 человек, продвижение остановлено.