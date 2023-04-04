spot_img
Вторник, 4 апреля, 2023
7info

Опубликовано видео с мужчиной, напавшим на ребёнка в Рязани

На главнуюНовости Рязани

Следком опубликовал видео с мужчиной, который напал на ребёнка в Рязани.

По информации следователей, ЧП случилось 21 августа 2022 года у дома № 13 на Касимовском шоссе. Вечером неизвестный ударил несовершеннолетнего и отобрал мобильный телефон.

Силовики отследили маршрут подозреваемого. Он двигался по улицам Гражданской, Попова, Радиозаводской, в том числе дворами, а затем по улице Новой, где прошел мимо дома № 86. Дальнейший след злоумышленника теряется.

Узнавших этого человека, просят сообщить по телефону: 8-910-906-11-41. Анонимность гарантируется.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации