Опубликовано видео с места массовой драки с поножовщиной в Москве

В понедельник, 28 марта, появились кадры с места массовой потасовки со стрельбой и поножовщиной возле кафе «Самарканд» на северо-западе Москвы. Видео публикуют «Известия».

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Инцидент случился на улице Свободы, 71, в понедельник, 28 марта. В драке участвовало около 20 человек. Очевидцы сообщали о выстрелах и использовании ножа.

По словам сотрудника заведения, участники конфликта вскоре разошлись, погибших среди них нет. Сейчас в кафе всё спокойно.

Причина драки и обстоятельства массового столкновения выясняются.