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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Опубликовано видео с избиением молодого человека за педофилию в Рязани

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Скриншот из видео в Телеграм канале Плохие новости 18+

Telegram канал «Плохие новости 18+» публикует видеоролик с избиением молодого человека за домогательства к девочке.

На кадрах видно, как парень в маске выходит из подъезда и преследует убегающего молодого человека, а затем наносит ему побои. Прохожие пытаются защитить избиваемого, но им объясняют, за что вершится самосуд.

По словам автора видео, молодой человек якобы домогался до маленькой девочки.

Побои серьёзные — видно, что лицо избиваемого разбито в кровь.

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