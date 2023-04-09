Опубликовано видео с избиением молодого человека за педофилию в Рязани

Telegram канал «Плохие новости 18+» публикует видеоролик с избиением молодого человека за домогательства к девочке.

На кадрах видно, как парень в маске выходит из подъезда и преследует убегающего молодого человека, а затем наносит ему побои. Прохожие пытаются защитить избиваемого, но им объясняют, за что вершится самосуд.

По словам автора видео, молодой человек якобы домогался до маленькой девочки.

Побои серьёзные — видно, что лицо избиваемого разбито в кровь.