Опубликовано видео открытия музея на родине Есенина в 1969 году

В интернете опубликовано историческое видео открытия музея на родине Сергея Есенина в 1969 году. Съёмка велась для киножурнала «Новости дня».

Вот как описывает это событие сайт музея-заповедника:

На родину Сергея Есенина стало приезжать все больше и больше почитателей его поэзии из разных мест нашей страны и из-за рубежа. Работникам музея стало непросто обслуживать такое огромное количество посетителей. Было решено отвести под литературный музей С. Есенина бывший помещичий дом Кашиных.

Двухэтажный особняк с мезонином располагается недалеко от родительского дома поэта. Это был почти единственный сохранившийся в селе старый дом. Сюда Сергей Есенин приходил в гости к хозяйке Лидии Кашиной, которая стала одним из прообразов Анны Снегиной в одноименной поэме.

В 1969 году в доме последней константиновской помещицы разместился литературный музей. В залах можно было увидеть рукописи Сергея Есенина, документы, книги.