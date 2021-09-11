Опубликовано видео массового ДТП на улице Чапаева в Рязани

Одна из участниц массового ДТП в центре Рязани опубликовала видео с моментом аварии.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось у дома № 22 в пятницу, 10 сентября, в 18.10. Рязанец 1984 года рождения на «Киа RJ (K900)» совершил столкновение с автомобилем «Хонда Инсайт Гибрид» под управлением 41-летнего водителя. После этого «Киа» врезался в «Тойоту Камри» под управлением женщины 1986 года рождения и в припаркованный на краю дороги «Рено Логан». Закончил движение «Киа», врезавшись в дерево.

Водителю RJ (K900) потребовалась помощь врачей. Проводится проверка.