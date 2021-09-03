Опубликовано видео драки контрактника с военными полицейскими на Сахалине

В группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано потасовки с участием солдата контрактной службы и военных полицейских.

Как пишут «Новости Горного Алтая», инцидент произошел утром 1 сентября в Южно-Сахалинске.

На кадрах видео, что солдат начинает наносить удары силовикам руками и ногами с использованием приемов военного боя.

По предварительной версии, военные полицейские остановили на одном из перекрестков на одном из перекрестков за «нарушение ношения военной формы одежды».

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».