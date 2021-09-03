14.8 C
Рязань
Пятница, 3 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Опубликовано видео драки контрактника с военными полицейскими на Сахалине

Никита Брыкин
Опубликовано видео драки контрактника с военными полицейскими на Сахалине

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано потасовки с участием солдата контрактной службы и военных полицейских.

Как пишут «Новости Горного Алтая», инцидент произошел утром 1 сентября в Южно-Сахалинске.

На кадрах видео, что солдат начинает наносить удары силовикам руками и ногами с использованием приемов военного боя.

По предварительной версии, военные полицейские остановили на одном из перекрестков на одном из перекрестков за «нарушение ношения военной формы одежды».

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]