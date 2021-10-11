Опубликовано видео допроса 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника в Махачкале

МВД разместило в Сети видео допроса 15-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве ножом сверстника в школе Махачкалы.
По словам школьника, он купил купил нож год назад Оружие всё время хранилось дома; как оно оказалась с подростком в момент нападения — он не помнит.
Как рассказал школьник, после совершения убийства он сразу пошёл к директору школы.
Напомним, в понедельник, 11 октября, в школе №51 в Дагестане между учениками 9 класса произошла драка, во время которой один нанёс удар ножом другому. Пострадавший скончался в больнице.