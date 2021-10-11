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Понедельник, 11 октября, 2021
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Опубликовано видео допроса 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника в Махачкале

Александр Ильин
Опубликовано видео допроса 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника в Махачкале
Фото: МВД Дагестана

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МВД разместило в Сети видео допроса 15-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве ножом сверстника в школе Махачкалы. 

По словам школьника, он купил купил нож год назад  Оружие всё время хранилось дома; как оно оказалась с подростком в момент нападения — он не помнит. 

«Деньги были — купил нож. Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был», — рассказал мальчик.

Как рассказал школьник, после совершения убийства он сразу пошёл к директору школы. 

«При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать», — заявил он.

Напомним, в понедельник, 11 октября, в школе №51 в Дагестане между учениками 9 класса произошла драка, во время которой один нанёс удар ножом другому. Пострадавший скончался в больнице. 

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