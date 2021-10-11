В Дагестане 15-летний школьник зарезал одноклассника

В Дагестане 15-летнего школьника задержали за убийство одноклассника. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

ЧП случилось в понедельник, 11 октября, в школе № 51 Махачкалы. Во время драки с одноклассником подозреваемый нанёс ему удар ножом. раненый подросток умер в больнице.

Руководитель СК РФ Бастрыкин поручил дать жёсткую правовую оценку действиям должностных лиц из руководства школы. Дело на контроле в центральном аппарате СК.