Опубликовано неформальное фото нового рязанского сенатора Аноприенко

Telegram-канал Минприроды России «Природоведение» опубликовал неформальное фото бывшего замминистра, а теперь сенатора от Рязанской области Сергея Аноприенко.
Напомним, Аноприенко занимал должность заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. По его просьбе от этой должности он был освобождён, затем перешёл на работу в в Совет Федерации в качестве сенатора – представителя от правительства Рязанской области. Нагрудный знак и удостоверение сенатора Сергею Аноприенко вручили 26 февраля.
Напомним, кресло сенатора, которое занял Аноприенко, стало вакантным после сложения полномочий Николая Любимова. Сейчас экс-сенатор, экс-губернатор Рязанской области находится в СИЗО.