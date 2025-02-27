Опубликовано неформальное фото нового рязанского сенатора Аноприенко

Telegram-канал Минприроды России «Природоведение» опубликовал неформальное фото бывшего замминистра, а теперь сенатора от Рязанской области Сергея Аноприенко.

— С замминистра С.М. Аноприенко у нас был договор не публиковать это фото, но с сенатором С.М. Аноприенко такого договора нет, — говорится в сообщении.

— Редакция канала Минприроды России в любой должности ценит Сергея Михайловича не только за высокий профессионализм и подлинную интеллигентность, но и за отменное чувство юмора, — пишут его бывшие коллеги по министерству.

Напомним, Аноприенко занимал должность заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. По его просьбе от этой должности он был освобождён, затем перешёл на работу в в Совет Федерации в качестве сенатора – представителя от правительства Рязанской области. Нагрудный знак и удостоверение сенатора Сергею Аноприенко вручили 26 февраля.

Напомним, кресло сенатора, которое занял Аноприенко, стало вакантным после сложения полномочий Николая Любимова. Сейчас экс-сенатор, экс-губернатор Рязанской области находится в СИЗО.