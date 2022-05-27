Опубликовано фото, отвечающее на вопрос, беременна ли 45-летняя Елена Ваенга

Исполнительница хита «Снова курю одна» вполне вероятно в скором времени будет выступать только для «прайвет» слушателя, а концертный зал заменят апартаменты с плюшевыми игрушками и подорожавшими памперсами.

Елена Ваенга, находясь под пристальным вниманием поклонников, дает все больше поводов утверждать, что беременна.

Спровоцировала такое предположение коллега по цеху — юмористка — Ольга Картункова, опубликовав в открытом доступе совместную фотографию, где у певицы Ваенги отчетливо проступает округлившийся живот. Драпировка концертным платьем в пол слабо помогает в маскировке.

Сама виновница слухов не дает никаких комментариев, что не удивительно: певица старается держать свою личную жизнь подальше от светской хроники. О первом ребенке Елены Ваенги стало известно только после его рождения (произошло это событие 10 лет назад), счастливой главой семейства является музыкант Роман Садырбаев.

Со слов певицы, штамп в паспорте появился в качестве подарка на юбилей бабушке — 90 лет.