Опубликована программа фестиваля «Красная горка в Константинове»

27 апреля в музее-заповеднике состоится XV фольклорный фестиваль традиционной народной культуры «Красная горка в Константинове» (6+). Программу публикует телеграм-канал заповедника.
В 12:00 на главной сцене будет дан старт фестивальной программе: выступления хореографических и фольклорных коллективов, исполнителей на народных инструментах, театров костюма.
Гостей ждут «Девичьи ряды» и «Молодецкие ряды» с мастер-классами. Все желающие смогут проявить свою творческую фантазию в рукоделии, росписи яиц.
Малая поэтическая площадка «В старину бывало так…» станет местом, где пройдут игровые и танцевальные программы, а также состоится спектакль с элементами игры.
На центральной аллее усадьбы Л.И. Кашиной разместится выставка, посвященная свадебным традициям от старины до наших дней.
В этот день в экспозициях музея-заповедника пройдут увлекательные программы:
- музейная программа «Подпись пасхальной открытки»
- мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки «Константиновская свирель»
- музейная программа «Семья русского крестьянина»
Специальный гость программы — Московский народный ансамбль «Добрая Слава».
Вход на территорию праздника детям до 14 лет бесплатный. Билет можно получить в кассе музея.