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Источник: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
Культура и события

Опубликована программа фестиваля «Красная горка в Константинове»

Анастасия Мериакри

27 апреля в музее-заповеднике состоится XV фольклорный фестиваль традиционной народной культуры «Красная горка в Константинове» (6+). Программу публикует телеграм-канал заповедника.

В 12:00 на главной сцене будет дан старт фестивальной программе: выступления хореографических и фольклорных коллективов, исполнителей на народных инструментах, театров костюма.

Гостей ждут «Девичьи ряды» и «Молодецкие ряды» с мастер-классами. Все желающие смогут проявить свою творческую фантазию в рукоделии, росписи яиц.

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Малая поэтическая площадка «В старину бывало так…» станет местом, где пройдут игровые и танцевальные программы, а также состоится спектакль с элементами игры. 

На центральной аллее усадьбы Л.И. Кашиной разместится выставка, посвященная свадебным традициям от старины до наших дней. 

В этот день в экспозициях музея-заповедника пройдут увлекательные программы: 

  • музейная программа «Подпись пасхальной открытки»
  • мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки «Константиновская свирель»
  • музейная программа «Семья русского крестьянина»

Специальный гость программы — Московский народный ансамбль «Добрая Слава».

Вход на территорию праздника детям до 14 лет бесплатный. Билет можно получить в кассе музея. 

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