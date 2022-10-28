Опубликован топ-10 высокооплачиваемых вакансий для жителей Рязанской области

Сервис по поиску работы hh.ru представит топ-10 вакансии Рязанской области с зарплатой от 100 000 рублей.

Лидер рейтинга — должность главного врача офтальмологической клиники «Око» с зарплатой 200 тысяч рублей на руки.

От соискателя требуется: опыт работы не менее 3 лет по специальности врач-офтальмолог, обязательно наличие специальности «Офтальмологическая хирургия». Работодатель готов предоставить жильё, подъёмные в размере 1 миллион рублей.

Следом идёт вакансия начальника электроцеха Ново-Рязанской ТЭЦ. Зарплата 179 700 рублей до вычета налогов.

Необходимо: высшее профессиональное (энергетическое) образование; опыт успешной работы на инженерно-технических должностях электрического цеха ТЭЦ не менее 3 лет; группа по электробезопасности не ниже V.

Тройку лидеров замыкает вакансия машиниста автомобильного крана. Работа вахтовым методом с зарплатой от 160 тысяч на руки.

Топ-10 высокооплачиваемых вакансий для рязанцев:

Главный врач

Начальник электрического цеха

Машинист крана автомобильного

Оператор на производственную линию

Водитель категории Е

Программист-консультант 1C

Слесарь-механик

Замерщик окон ПВХ и балконов

Программист 1С

Супервайзер отдела продаж.

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