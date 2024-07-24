Опубликован момент взрыва машины российского офицера в Москве

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва машины российского офицера в Москве.

Инцидент произошел рано утром в среду. По данным, пострадавшие – замначальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи Андрей Торгашев и его жена.

Военный перебинтовывал себя после того, как ему оторвало ступни ног в результате детонации самодельного взрывного устройства.

«Его жене посекло лицо осколками», – говорится в публикации.

К месту случившегося прибежали соседи, которые отнесли пострадавшего на детскую площадку и пристально за ним наблюдали. Сейчас офицер ВС России в реанимации в тяжелом состоянии.