Опубликован декабрьский топ-5 вакансий Рязани с зарплатой от 100 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал топ-5 лучших вакансий Рязани в декабре 2024 года.
Эксперты выбрали предложения с лучшей зарплатой на рынке.
На пятом месте вакансия техника мобильной бригады с зарплатой 97 700 — 114 954 ₽/месяц. Её разместила компания ООО «Фреш Маркет», которая входит в группу компаний О’КЕЙ, одного из представителей российского ритейла.
Четвёртое место с зарплатой от 100 тысяч рублей у вакансии от компании «Доширак Рязань». Им требуется инженер по ремонту и эксплуатации конвейерного оборудования.
В тройке лидеров: машинист экскаватора-погрузчика, старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов, мастер кузовного цеха.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Машинист экскаватора-погрузчика
|от 150 000 руб.
|2
|Старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов
|от 117 000 руб.
|3
|Мастер кузовного цеха
|100 000 — 140 000 руб.
|4
|Инженер по ремонту и эксплуатации конвейерного оборудования
|от 100 000 руб.
|5
|Техник мобильной бригады
|97 700 — 114 954 руб.