Пятница, 13 декабря, 2024
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Опубликован декабрьский топ-5 вакансий Рязани с зарплатой от 100 тысяч рублей

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал топ-5 лучших вакансий Рязани в декабре 2024 года.

Эксперты выбрали предложения с лучшей зарплатой на рынке.

На пятом месте вакансия техника мобильной бригады с зарплатой 97 700 — 114 954 ₽/месяц. Её разместила компания ООО «Фреш Маркет», которая входит в группу компаний О’КЕЙ, одного из представителей российского ритейла.

Четвёртое место с зарплатой от 100 тысяч рублей у вакансии от компании «Доширак Рязань». Им требуется инженер по ремонту и эксплуатации конвейерного оборудования.

В тройке лидеров: машинист экскаватора-погрузчика, старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов, мастер кузовного цеха.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Машинист экскаватора-погрузчикаот 150 000 руб.
2Старший менеджер по привлечению корпоративных клиентовот 117 000 руб.
3Мастер кузовного цеха100 000 — 140 000 руб.
4Инженер по ремонту и эксплуатации конвейерного оборудованияот 100 000 руб.
5Техник мобильной бригады97 700 — 114 954 руб.
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