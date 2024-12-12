Опубликован декабрьский топ-5 вакансий Рязани с зарплатой от 100 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал топ-5 лучших вакансий Рязани в декабре 2024 года.

Эксперты выбрали предложения с лучшей зарплатой на рынке.

На пятом месте вакансия техника мобильной бригады с зарплатой 97 700 — 114 954 ₽/месяц. Её разместила компания ООО «Фреш Маркет», которая входит в группу компаний О’КЕЙ, одного из представителей российского ритейла.

Четвёртое место с зарплатой от 100 тысяч рублей у вакансии от компании «Доширак Рязань». Им требуется инженер по ремонту и эксплуатации конвейерного оборудования.

В тройке лидеров: машинист экскаватора-погрузчика, старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов, мастер кузовного цеха.

Рязань