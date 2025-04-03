Опубликован антирейтинг должников в сфере ЖКХ в Рязанской области

Рязанская энергосбытовая компания (ПАО «РЭСК») представила список коммунальных организаций области, систематически нарушающих платёжную дисциплину и накапливающих задолженности. Общая сумма задолженности на 01 апреля 2025 составляет 291 594 тысяч рублей.
В список должников вошли 19 организаций коммунальной сферы Рязанской области. К основным недобросовестным потребителям отнесли муниципальные предприятия, учредителями которых являются органы местного самоуправления
- МКП «ЖКХ Путятинское» Путятинского района. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 2211,9 тыс. руб., или + 26%. При полезном отпуске 6639 тыс.руб. оплачено 4427 тыс.руб. На данный момент общая сумма долга составляет 11 278,75 тыс руб.
- МКП «ЖКХ Чучковское» Чучковского района. За 2024 год дебиторская задолженность увеличилась на + 2,957 млн. руб., или + 14,9%. При полезном отпуске 8,353 тыс. руб. оплачено лишь 5,395 тыс.руб. При этом общая сумма задолженности на данный момент составляет 24 706, тыс. руб.
- МКП «Ухоловский коммунальщик» Ухоловского района. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 5953,2 тыс. руб., или +54,1%. При полезном отпуске 8796,8 тыс. руб. оплачено лишь 2843,6 тыс.руб. Суммарный долг составляет 17 944,0 тыс. руб.
- МКП «Сапожковское ЖКХ» Сапожковский район. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 3361,0 тыс. руб., или + 47,4%. При полезном отпуске 8012,6 тыс.руб. оплачено только 4651,1 тыс.руб. Общая сумма задолженности — 11 139,8 тыс. руб.
Рязанская энергосбытовая компания предупреждала должников о задолженности, были предприняты меры по урегулированию долга, а именно
- в адрес должников направлялись уведомления об ограничении энергоснабжения и досудебные претензии;
- администрации муниципальных образований получали претензии о субсидиарной ответственности;
- поданы исковые заявления для взыскания долга в судебном порядке;
- направлены требования о предоставлении финансовых гарантий;
- Ростехнадзор привлек МКП к административной ответственности за непредоставление плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения, за непредоставление банковской гарантии.
Несмотря на все меры, организации никаких действий для устранения задолженностей не предприняли. ПАО «РЭСК» призывает муниципальные власти принять участие в работе и поиску решения по снижению задолженности подведомственных предприятий.