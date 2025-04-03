Опубликован антирейтинг должников в сфере ЖКХ в Рязанской области

Рязанская энергосбытовая компания (ПАО «РЭСК») представила список коммунальных организаций области, систематически нарушающих платёжную дисциплину и накапливающих задолженности. Общая сумма задолженности на 01 апреля 2025 составляет 291 594 тысяч рублей.

В список должников вошли 19 организаций коммунальной сферы Рязанской области. К основным недобросовестным потребителям отнесли муниципальные предприятия, учредителями которых являются органы местного самоуправления

МКП «ЖКХ Путятинское» Путятинского района. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 2211,9 тыс. руб., или + 26%. При полезном отпуске 6639 тыс.руб. оплачено 4427 тыс.руб. На данный момент общая сумма долга составляет 11 278,75 тыс руб. МКП «ЖКХ Чучковское» Чучковского района. За 2024 год дебиторская задолженность увеличилась на + 2,957 млн. руб., или + 14,9%. При полезном отпуске 8,353 тыс. руб. оплачено лишь 5,395 тыс.руб. При этом общая сумма задолженности на данный момент составляет 24 706, тыс. руб. МКП «Ухоловский коммунальщик» Ухоловского района. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 5953,2 тыс. руб., или +54,1%. При полезном отпуске 8796,8 тыс. руб. оплачено лишь 2843,6 тыс.руб. Суммарный долг составляет 17 944,0 тыс. руб. МКП «Сапожковское ЖКХ» Сапожковский район. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 3361,0 тыс. руб., или + 47,4%. При полезном отпуске 8012,6 тыс.руб. оплачено только 4651,1 тыс.руб. Общая сумма задолженности — 11 139,8 тыс. руб.

Рязанская энергосбытовая компания предупреждала должников о задолженности, были предприняты меры по урегулированию долга, а именно

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в адрес должников направлялись уведомления об ограничении энергоснабжения и досудебные претензии;

администрации муниципальных образований получали претензии о субсидиарной ответственности;

поданы исковые заявления для взыскания долга в судебном порядке;

направлены требования о предоставлении финансовых гарантий;

Ростехнадзор привлек МКП к административной ответственности за непредоставление плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения, за непредоставление банковской гарантии.

Несмотря на все меры, организации никаких действий для устранения задолженностей не предприняли. ПАО «РЭСК» призывает муниципальные власти принять участие в работе и поиску решения по снижению задолженности подведомственных предприятий.