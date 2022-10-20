Опрос: Утренняя зарядка сильнее влияет на продуктивность женщин, чем мужчин

Сервис SuperJob провёл исследование, как спорт по утрам влияет на продуктивность мужчин и женщин.

Женщины, которые делают утреннюю зарядку, оценивают свою продуктивность выше. Мужчины чаще находят время для спорта по утрам по сравнению с женщинами – 12% против 7%.

Интересно, что средние оценки рабочей продуктивности мужчин почти не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает – 4,2 и 4,1 балла из 5 соответственно. Среди любителей утренних упражнений больше и тех, кто оценивает продуктивность на максимальный балл – 47%, и тех, у кого она минимальна – 4%. Эксперты считают, что последние либо слишком усердствуют с физическими нагрузками и на работу уже не остаётся сил, либо не совсем честны в оценках частоты занятий спортом и своей продуктивности.

Среди представительниц прекрасного пола средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня – 4,6 баллов против 4,3 баллов среди тех, кто не делает зарядку.

Опрос был проведён с 13 по 19 октября 2022 года в 390 населённых пунктах всех российских округов среди экономически активного населения старше 18 лет. В исследовании участвовали 1600 респондентов.

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