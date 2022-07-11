Опрос: самый распространённый симптом эмоционального выгорания – потеря интереса к работе

Самым распространённым симптомом эмоционального выгорания россияне назвали потерю интереса к работе.

Результаты исследования приводит пресс-служба SuperJob.

Потерю интереса к работе назвали 35% опрошенных. В первую тройку симптомов вошли усталость и апатия.

К симптомам выгорания на работе респонденты также отнесли апатию и хроническую усталость. Об этом заявили по 29% жителей страны.

Каждый четвёртый россиянин отметил повышенную нервозность как симптом эмоционального выгорания.

Практически все названные симптомы выгорания чаще отмечали женщины.