Опрос: Рязань вошла в число лидеров по умению жителей вести личный бюджет

Рязанцы оказались в лидерах по стране по умению вести личный бюджет. Результаты исследования аналитиков публикуют «Известия».

85% жителей Екатеринбурга, Воронежа, Красноярска, Тюмени, Ярославля, Барнаула, Иркутска, Рязани и Хабаровска отметили, что умеют вести личный бюджет.

В фондовом рынке лучше всего, по данным опроса, разбираются жители Барнаула и Новокузнецка – 28 и 35% респондентов.

Наиболее финансово грамотными считают себя жители Кемерово – 82%, Краснодара – 80%, Ульяновска – 65%, Астрахани – 60%, Липецка – 59%, Кирова и Томска – по 57%.

Данные получены в ходе опроса ко Дню финансиста 8 сентября дочерними структурами Сбера — СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ.