Опрос от Mamba: нужен ли куар-код на свидании?

Дейтинг-приложение Mamba и экосистема медицинских сервисов BestDoctor провели опрос о том, насколько важен covid-статус человека для новых знакомств. Помимо этого, стало известно, какая из вакцин является у россиян самой популярной.

Выяснилось, что во время роста заболеваемости коронавирусом, активность на сайтах знакомств растет: 57% респондентов продолжают встречаться так же часто, как и раньше. У 8% свиданий стало еще больше.

За новостями о коронавирусе ежедневно следят 97%: из них 42,7% признались, что стали больше заботиться о своем здоровье, чем летом, а 23,8 % отметили, что сильно переживают за близких.

Популярность вакцинации выросла: половина участников опроса проголосовали за обязательную вакцину для всех. А 49,4% невакцинированных участников опроса ответили, что намерены сделать прививку.

Самой популярной вакциной является Спутник V: ему доверяют 77,4%; 13,9% выбирают Ковивак, Эпивак Корону — 7%. Привиться иностранной вакциной хотели бы 1,7%.

При знакомстве пользователи задают вопрос о вакцинации или наличии антител. Так 25% могут спросить в переписке вакцинирован человек или нет, 14% уточняют ковид-статус, а 0,8% просят показать qr-код.

Но решение идти на свидание или нет не зависит от антител. 93,2% ответили, что им важны только чувства.

Приятно видеть, что доверие людей к вакцинации от COVID-19 растет. Популярность вакцины Спутник V действительно обоснована — препарат показал достаточно высокую эффективность в исследованиях, в том числе против новых штаммов коронавируса, а также успешно был использован для массовой вакцинации другими странами. Рост доверия россиян к вакцинации очень важен, ведь для формирования коллективного иммунитета необходимо 85-90% вакцинированных граждан, — отметила Юлия Ткаченко, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor.

В ноябре начинается так называемый cuffing season. Это особое время года, когда люди, находящиеся в поиске пары, начинают острее чувствовать одиночество и активней знакомиться. Этому состоянию способствует и холодная погода, и приближение Нового года, который люди не хотят встречать одни. Именно поэтому все метрики на Mamba с ноября начинают расти: значительно увеличивается количество лайков, матчей, переписок и, конечно же, свиданий в оффлайне. На фоне этой повышенной активности вакцинация важна как никогда», — прокомментировала ситуацию Наталья Красильникова, PR-менеджер Mamba

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