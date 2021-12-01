Определены победители всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»

Стали известны победители конкурса министерства культуры РФ «Дом культуры. Новый формат».

Задачей конкурса стало выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, а также поддержка социально значимых инициатив, сообщает газета «Культура».

Глава Минкультуры России Ольга Любимова отметила, что сегодня на всех уровнях государственной власти уделяется повышенное внимание развитию сети домов культуры.

На конкурс в этом году поступило порядка 180 заявок из 81 региона России. Победителей выбирали в трёх номинациях.

Итоги конкурса:

Номинация «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)»:

1 место — «Дом культуры. Новое звучание», Измайловский дом культуры в Ульяновской области;

2 место — создание детско-юношеской киностудии «БелФИЛЬМ, Беломестненский сельский Дом культуры в Белгородской области;

3 место – социокультурный проект «Театр – мгновение счастья», дом культуры «Маяк» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Номинация «Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень)»:

1 место – «AYLGY-TIME», районный дом народного творчества «Айылгы» в Республике Саха (Якутия);

2 место – «Лето в парке», досуговый центр «Утёс» в Челябинской области;

3 место – интерактивный детский парк «Виноградовское подворье», «Центра ремёсел» Гуранского сельского поселения Иркутской области.

Номинация «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта)»:

1 место – «Тульский секрет», «Объединение центров развития культуры» Тульской области;

2 место – «Наш клуб. Перезагрузка», «Областной дом народного творчества» Ярославской области;

3 место – «Семейные традиции, единение разных поколений в иммерсионном пространстве «Новогодний дом Губерния», Пермский дом народного творчества «Губерния» Пермского края.