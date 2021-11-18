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Четверг, 18 ноября, 2021
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Оперативники задержали в Рязани 22-летнюю девушку, подозреваемую в краже часов за 100 000 рублей

Александр Ильин

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Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани задержали 22-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже дорогих часов, принадлежащих 26-летней рязанке. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Девушка обнаружила пропажу аксессуара после посещения солярия в салоне красоты. Закончив процедуры, она оделась и собралась уйти, но заметила отсутствие часов. Вернувшись, ценную вещь она уже не нашла. 

Как удалось выяснить полицейским, 22-летняя посетительница, которая зашла в солярий после потерпевшей, увидела часы и решила собрать их себе. Сначала она хотела вернуть их, но, узнав их стоимость, задумала продать, однако не успела. 

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.    

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