Оперативники задержали в Рязани 22-летнюю девушку, подозреваемую в краже часов за 100 000 рублей

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани задержали 22-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже дорогих часов, принадлежащих 26-летней рязанке. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Девушка обнаружила пропажу аксессуара после посещения солярия в салоне красоты. Закончив процедуры, она оделась и собралась уйти, но заметила отсутствие часов. Вернувшись, ценную вещь она уже не нашла.

Как удалось выяснить полицейским, 22-летняя посетительница, которая зашла в солярий после потерпевшей, увидела часы и решила собрать их себе. Сначала она хотела вернуть их, но, узнав их стоимость, задумала продать, однако не успела.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]