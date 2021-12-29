Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу 200 тысяч рублей у пенсионера из поселка Кадом

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» раскрыли кражу денежных средств с банковской карты, похищенной у 62-летнего пенсионера.

В полицию обратился житель рабочего поселка Кадом – 62-летний пенсионер, и сообщил, что из дома пропала банковская карта, которая обслуживала счет с его сбережениями. Позже выяснилось, что со счета были обналичены крупные суммы денег. Всего у пенсионера похитили 200 тысяч рублей.

Пожилой человек рассказал полицейским, что к нему иногда заходят знакомые, они помогают ему по хозяйству и в быту. Возможно, кто-то из них забрал карту, которая хранилась на видном месте.

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Оперативники уголовного розыска, опрашивая местных жителей, узнали, что один из жителей поселка расплачивался в магазине крупными купюрами. Этот 23-летний мужчина не имел постоянного заработка и злоупотреблял спиртным, поэтому такой несвойственный для него поступок сразу запомнился окружающим.

Полицейские решили разыскать этого мужчину, но выяснилось, что он спешно уехал из поселка. Во взаимодействии с коллегами из Рязани оперативники нашли этого человека в областном центре. Было установлено, что он причастен к хищению денежных средств с банковской карты пенсионера. Злоумышленника задержали.

Ранее этот 23-летний мужчина был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, ранее судимый житель поселка несколько раз заходил в дом пенсионера и заметил банковскую карту с нанесенным на нее пин-кодом. Воспользовавшись болезненным состоянием пожилого человека, злоумышленник незаметно забрал карту и начал обналичивать содержимое счета. Полученные деньги тратились на спиртное. Чтобы скрыться от полиции, злоумышленник уехал в Рязань, но эта уловка не помогла.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.