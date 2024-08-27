Вторник, 27 августа, 2024

Опасна ли шаурма для детей, рассказал иммунолог Продеус

Автор: Алексей Самохин

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Шаурма не представляет опасности для детей, если она приготовлена качественно. Такое мнение высказал изданию «Абзац» главный иммунолог Московской области, профессор Андрей Продеус.

Он подчеркнул, что детям следует употреблять пищу, соответствующую их возрасту. Если мы говорим о том, что никто не должен есть некачественные продукты, то это просто означает, что нужно следить за соблюдением санитарных норм при приготовлении пищи.

По словам Продеуса, шаурма ничем не хуже свиной отбивной с грибами или картофельным пюре. Более того, если она приготовлена правильно, то в ней нет ничего вредного для ребёнка десяти лет. Мясо, зелень и лаваш — это составляющие, которые не представляют опасности для здоровья ребёнка.

Поэтому, если шаурма приготовлена с соблюдением всех санитарных норм, то она может быть безопасной для детей. Однако в раннем возрасте, например, в три года, лучше запретить потребление шаурмы, а в пять лет можно позволить её есть, но с ограниченным количеством соусов.

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