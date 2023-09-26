ООО «РГМЭК» и МП «КВЦ» принимают участие во Всероссийском эко-марафоне

В Рязанской области стартует Всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!», который проводится при поддержке министерства природопользования региона и краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Об участии в фестивале заявили ООО «РГМЭК» и МП «КВЦ».

— Команда «РГМЭК» и «КВЦ» хочет внести свой вклад в развитие вторичной переработки отходов. С пользой для экологии избавимся от накопившейся в офисах бумаги. Сотрудники также принесут из дома ненужную макулатуру, — говорится на странице предприятия ВКонтакте. — Такие акции — еще один шаг к ответственному потреблению. Вместе мы сбережем окружающую среду для последующих поколений!

1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды.