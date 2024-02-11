Воскресенье, 11 февраля, 2024

Онколог назвала способы снизить риск заболеть раком

По словам специалиста, онкология всё чаще выявляется у молодых людей. Причин этому несколько.

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Онколог назвала способы снизить риск заболеть раком

Автор: 7info

Опубликовано

Как изменить образ жизни, чтобы снизить риск возникновения и развития рака, рассказала в интервью радио Sputnik врач-онколог Хамис Магомедова.

По словам специалиста, онкология всё чаще выявляется у молодых людей. Причин этому несколько. Люди неправильно питаются, подвержены вредным привычкам, используют опасные для организма химические вещества.

Зачастую рак провоцируют бытовые условия человека. Например, черная плесень, которой заражены некоторые дома, выделяет канцерогенный токсин. Смеси, используемые в вейпах, содержат тяжёлые металлы и также являются канцерогенами. Один из главных факторов — неправильное питание. Человек не потребляет необходимого количества белков, жиров и полезных углеводов, это способствует развитию заболевания.

Онколог советует сменить неправильный образ жизни.

— Необходимо максимально «очистить» питание. По возможности использовать хорошие, органические овощи, фрукты, мясо. Исключить из рациона фастфуд или хотя бы питаться по системе 80/20, когда 80% — это правильное питание, то есть цельнозерновые продукты, хорошее мясо и так далее, а 20% — что-то из «запрещенной», неполезной еды, — советует Магомедова.

Дома стоит использовать безопасную бытовую химию. Очень важен здоровый сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Это происходит в небольшой промежуток времени: с 10 вечера до часа-двух ночи. Следовательно, спать нужно ложиться вовремя.

Врач советует регулярно проходить диспансеризацию. Если есть заболевшие раком родственники, делать это нужно чаще раза в год. Раннее выявление болезни поможет в лечении.

С различными симптомами плохого самочувствия также стоит немедленно обращаться к врачу.

В статье не упоминается плохая экология. Между тем, состояние окружающей среды напрямую влияет на человека. Не зря жители Рязани регулярно жалуются на выбросы и вонь в городе.

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