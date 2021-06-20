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Воскресенье, 20 июня, 2021
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Онколог назвал признаки рака печени

7info
Изображение Myriam Zilles с сайта Pixabay
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Симптомы рака печени бывают разные, самостоятельно распознать их трудно, рассказал радиостанции «Говорит Москва» врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.

Специалист отметил, что есть синдром малых признаков, характерный для некоторых раковых заболеваний. Пациент испытывает слабость, теряет вес, появляются апатия, болевые ощущения.

Дальнейшие симптомы зависят от местонахождения опухоли. Например, если образовалась в воротах печени, прижимает желчные протоки, человек желтеет. На периферии, растягивает капсулу печени — появляются выраженные боли.

Врач напомнил о необходимости регулярных обследований, которые помогут вовремя выявить болезнь.

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