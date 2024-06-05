Онколог назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина и президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер в интервью «Газете.ру» подчеркнул важную роль печени в определении продолжительности жизни человека.

На вопрос о том, действительно ли печень определяет, сколько проживет человек, Валерий Бредер ответил утвердительно: «Да, именно печень является тем органом, который определяет продолжительность жизни человека. Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Печень выполняет множество функций, и поломка каждой из них может стать роковой для жизни.»

Бредер пояснил, что основными функциями печени являются белково-синтетическая, детоксикационная и синтез желчи. Печень синтезирует большое количество биологически активных веществ, гормонов и ферментов, включая альбумин, который переносит множество полезных и вредных веществ по организму. Детоксикационная функция печени заключается в очищении организма от токсинов, попадающих через кишечник из внешней среды, и усвоении необходимых веществ. Кроме того, печень играет важную роль в энергетическом запасе организма и выполняет множество других функций.

Отвечая на вопрос о роли сердца, Валерий Бредер отметил, что сердце выполняет функцию насоса и не обладает такими сложными и многочисленными функциями, как печень.