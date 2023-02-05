Онколог Федянин рассказал, как самостоятельно распознать рак

Врач-онколог Михаил Федянин высказался в интервью РИА Новости о способе определить рак самостоятельно.

Собеседник агентства призвал встревожится в случае появления опухоли на молочных железах, яичках, кожных покровах, слизистой ротовой полости.

Также он посоветовал уделить пристальное внимание необъяснимому снижению веса и гемоглобина, утомляемости, а также нарушению пищеварения.

«Кашель, одышка, болевой синдром, патологические кровянистые выделения, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям», — пояснил Федянин.

По его словам, при наличии вышеперечисленных симптомов нужно обратиться к врачу, который назначит обследования.

Федянин добавил, что симптомы болезни появляются не сразу, а когда уже опухоль вышла за пределы первой стадии.