Онколог Федянин рассказал, как самостоятельно распознать рак

Врач-онколог Михаил Федянин высказался в интервью РИА Новости о способе определить рак самостоятельно.
Собеседник агентства призвал встревожится в случае появления опухоли на молочных железах, яичках, кожных покровах, слизистой ротовой полости.
Также он посоветовал уделить пристальное внимание необъяснимому снижению веса и гемоглобина, утомляемости, а также нарушению пищеварения.
«Кашель, одышка, болевой синдром, патологические кровянистые выделения, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям», — пояснил Федянин.
По его словам, при наличии вышеперечисленных симптомов нужно обратиться к врачу, который назначит обследования.
Федянин добавил, что симптомы болезни появляются не сразу, а когда уже опухоль вышла за пределы первой стадии.
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