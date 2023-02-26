Онисим Зимобор 28 февраля: народные приметы, что нельзя и нужно делать в этот праздник

28 февраля православные христиане вспоминают апостола от 70-ти Онисима. А в народе в этот день празднуют праздник Онисима Зимобора.

Онисим входит в число семидесяти апостолов, учеников Самого Спасителя и последователей первых двенадцати апостолов. В молодости Онисим был рабом Филимона, христианина знатного рода, жившего в городе Колоссы в Малой Азии. Он в чём-то провинился перед господином и, боясь наказания, бежал в Рим. Там беглого раба поймали и заключили в тюрьму. В темнице Онисим встретился с апостолом Павлом, долго беседовал с ним и принял от него святое Крещение. Онисим как сын служил апостолу Павлу. Тот лично знал Филимона и написал ему письмо, прося простить беглого раба и принять его как брата. Филимон не только простил Онисима, но и отпустил его на волю. Онисим вернулся в Рим, к апостолу Павлу, и преданно служил до его смерти. Затем Онисим был поставлен во епископа и проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Он погиб мученической смертью в царствование императора Траяна.

Что нельзя и что нужно делать 28 февраля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 февраля

На Руси Онисима считали покровителем овцеводов. Чтобы овцы давали большой приплод, овчары молились звёздам и кланялись на четыре стороны света.

28 февраля нельзя строить планы на будущее. В противном случае им не суждено будет сбыться.

Также не стоит давать деньги в долг – в итоге их вам, скорее всего, не вернут.

Народные приметы 28 февраля

Ветер дует с восточной стороны — летом будет много ветров;

Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке — жди снегопада;

Алый закат – к сильной метели;

Яркая и полная луна видна на небе — примета того, что холода простоят долго;

Мало снега — к неурожайному лету.

28 февраля именины празднуют Алексей, Арсений, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Павел, София.

На 28 февраля, приходят, как правило, сны «в руку». Всё, что вам приснилось в этот день, можно рассматривать как предсказание или указание, откровение высших сил.