Омич едва не лишился пениса, пытаясь увеличить его дома

Жителю Омска едва не ампутировали половой член после того, как он пытался увеличить орган в домашних условиях, пишет телеграм-канал Shot.

Выяснилось, что молодой человек начал свой эксперимент четыре года назад, когда ему было 28 лет. Он решил закачать под кожу пениса вазелиновое масло.

«Сначала все шло так, как и задумывал экспериментатор», – говорится в публикации.

Однако недавно вещество вступило в реакцию с тканями, в результате чего на органе появились очаги воспаления с нагноениями. Врачам удалось сделать две операции с перерывом в четыре месяца.

Репродуктивная функция восстановилась спустя месяц. Мужчина признался, что пошел на увеличение органа ради возлюбленной.