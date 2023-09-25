Понедельник, 25 сентября, 2023
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Омич едва не лишился пениса, пытаясь увеличить его дома

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Жителю Омска едва не ампутировали половой член после того, как он пытался увеличить орган в домашних условиях, пишет телеграм-канал Shot.

Выяснилось, что молодой человек начал свой эксперимент четыре года назад, когда ему было 28 лет. Он решил закачать под кожу пениса вазелиновое масло.

«Сначала все шло так, как и задумывал экспериментатор», – говорится в публикации.

Однако недавно вещество вступило в реакцию с тканями, в результате чего на органе появились очаги воспаления с нагноениями. Врачам удалось сделать две операции с перерывом в четыре месяца.

Репродуктивная функция восстановилась спустя месяц. Мужчина признался, что пошел на увеличение органа ради возлюбленной.

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