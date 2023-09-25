Омич едва не лишился пениса, пытаясь увеличить его дома

Жителю Омска едва не ампутировали половой член после того, как он пытался увеличить орган в домашних условиях, пишет телеграм-канал Shot.
Выяснилось, что молодой человек начал свой эксперимент четыре года назад, когда ему было 28 лет. Он решил закачать под кожу пениса вазелиновое масло.
Однако недавно вещество вступило в реакцию с тканями, в результате чего на органе появились очаги воспаления с нагноениями. Врачам удалось сделать две операции с перерывом в четыре месяца.
Репродуктивная функция восстановилась спустя месяц. Мужчина признался, что пошел на увеличение органа ради возлюбленной.