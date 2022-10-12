Омбудсмен обсудила вопросы мобилизации с военным прокурором Рязанского гарнизона

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина провела рабочую встречу с военным прокурором Рязанского гарнизона Валерием Линевым. Об этом она написала ВКонтакте.

По словам Епихиной, обсуждались вопросы частичной мобилизации. В том числе: получение отсрочки отдельным категориям граждан, проведение медицинского обследования, бронь на сотрудников «системообразующих организаций» в отдельных сферах экономики, индивидуальные вопросы, с которыми обращаются граждане.

​— На некоторые вопросы уже сегодня получены решения. Благодарю В. В. Линева за взаимодействие и неравнодушие, — написала омбудсмен.

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