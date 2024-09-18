Ольга Спиркина рассказала о страшных последствиях неудачной пластической операции

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет актриса и телеведущая Ольга Спиркина. Она расскажет о том, как пластические хирурги едва не поставили крест на её карьере, объяснит, почему выходила замуж шесть раз, и признается, как складываются её отношения с родной сестрой и племянником, о существовании которых она узнала случайно.

Ольгу Спиркину прославил сериал «Возвращение Мухтара». Высокая блондинка эффектно выглядела в кадре и за кадром, однако пришла к выводу, что нужно немного освежить лицо и сделать пластическую операцию. Это решение стало роковым. В студии шоу «Секрет на миллион» Ольга расскажет о неудачных последствиях операции и пережитом стрессе.

Депрессия, связанная с кардинальными изменениями внешности, стала одной из причин расставания Ольги с мужем. Понимая, что былую красоту не вернуть, актриса ушла в себя и брак распался. Замужем она побывала шесть раз, однако каждый раз чего-то недоставало, и союз рушился. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Ольга расскажет о том, чего искала в отношениях с мужчинами и свободно ли сейчас её сердце.

Затронет Ольга и непростую тему отношений с кровными родственниками. Несколько лет назад актриса узнала, что у неё есть родная сестра по отцу и племянник. Родственница, которая несколько лет сидела в тюрьме, попыталась поправить материальное положение за счёт Ольги. В студии «Секрета на миллион» актриса объяснит, смогла ли наладить отношения с внезапно обретённой роднёй.

Кроме того, Ольга Спиркина расскажет, что её связывало с народным артистом СССР Олегом Табаковым, с которым она встретилась студенткой. Актриса с теплом вспомнит талантливого учителя и признается, была ли её влюблённость взаимной, сообщает пресс-служба телеканала.