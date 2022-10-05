Ольга Щетинкина переназначена министром образования Рязанской области

Ольга Щетинкина переназначена министром образования и молодёжной политики Рязанской области. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона.

Напомним, правительство Рязанской области отправил в отставку избранный губернатор Павел Малков. Часть министров сохранили свои должности, теперь к ним официально добавилась Ольга Щетинкина.

Щетинкина родилась 26 сентября 1961 года в городе Рязани.

Образование: в 1984 году с отличием окончила Рязанский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт, получила квалификацию учителя физики и математики средней школы.

По окончании института 20 лет работала учителем физики, заместителем директора по научно-методической работе физико-математического отделения, заместителем директора по учебной работе средней школы № 3 г. Рязани. Руководила практикой студентов, активно занималась научной работой. Автор более 20 печатных работ по вопросам педагогики и методики преподавания в школе.

В 1996 году присвоено звание «Заслуженный Учитель РФ».

В 2004 году переходит на работу в Управление по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области.

В 2008 году занимает должность заместителя министра, затем первого заместителя министра в министерстве образования Рязанской области.

23 декабря 2014 года назначена министром образования Рязанской области.

19 сентября 2017 года назначена министром образования и молодежной политики Рязанской области.

3 октября 2022 года назначена министром образования и молодежной политики Рязанской области.

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