Олег Тактаров вызвал на бой фанатов Хабиба Нурмагомедова на фоне резонансной драки в московском метро

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров вызвал фанатов Хабиба Нурмагомедова «на стрелку» в Ростове-на-Дону. Об этом пишет «Znak.com».

Конфликт начался на фоне резонансного избиения дагестанцами мужчины в московском метро. Тогда Хабиб Нурмагомедов опубликовал Instagram фото Конора Макгрегора, подписав её: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы».

Комментируя эту ситуацию, Тактаров заявил: «Хабиб идёт на ***». После этих слов на спортсмена обрушилась травля со стороны поклонников Нурмагомедова.

Позже Тактаров обратился к хейтерам с предложением встретиться с ними лично на турнире «ProFC» в Ростове-на-Дону.