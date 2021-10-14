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Четверг, 14 октября, 2021
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Олег Тактаров вызвал на бой фанатов Хабиба Нурмагомедова на фоне резонансной драки в московском метро

Александр Ильин
Фото: instagram.com/olegtaktarov_official

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Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров вызвал фанатов Хабиба Нурмагомедова «на стрелку» в Ростове-на-Дону. Об этом пишет «Znak.com».

Конфликт начался на фоне резонансного избиения дагестанцами мужчины в московском метро. Тогда Хабиб Нурмагомедов опубликовал Instagram фото Конора Макгрегора, подписав её: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». 

Комментируя эту ситуацию, Тактаров заявил: «Хабиб идёт на ***». После этих слов на спортсмена обрушилась травля со стороны поклонников Нурмагомедова. 

Позже Тактаров обратился к хейтерам с предложением встретиться с ними лично на турнире «ProFC» в Ростове-на-Дону. 

«В Ростове 6 ноября будет чемпионат. Приезжайте. Входной билет бесплатный. Заходим там в комнату и в ней остаёмся. Кто выходит, тот выходит. Всё, чао!», — сказал Олег Тактаров. 

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