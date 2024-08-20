Олег Шепс рассказал, как популярность повлияла на его отношения с братом

Сегодня, 20 августа в гости к Ольге Серябкиной, Максиму Васильчуку, Анжелике Стубайло и Марии Слободянской пришел победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс. Олег рассказал ведущим и зрителям утренней программы, какой мем про него является самым любимым, в каких социальных сетях можно за ним следить, а также про отношения со старшим братом и планы на будущее.

Ведущий Максим Васильчук вспомнил, что на шоу «Битва экстрасенсов» между Олегом и его братом Александром был конфликт, на что младший Шепс заявил, что конфликтные ситуации между ними происходили не только на проекте.

«Всю жизнь это происходит. Мы родные братья, но я младший. Раньше он был младший в семье, а тут такое вакантное место заняли. Свято место пусто не бывает. Ревность, наверное, играет роль, какое-то соперничество. Если раньше, пока я рос, я пытался соперничать и конкурировать с ним, но, когда я взошел на свой пьедестал все поменялось», — поделился Олег Шепс.

Ольга Серябкина решила уточнить поменялось ли отношение старшего брата после того, как Олег стал популярным.

«Он стал более серьезно ко мне относится и стал воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега. Хотя, он пытается подтрунивать, подшучивать, но все это уже с годами тренировок я могу парировать, — говорит Шепс. — Несмотря, на все такое соперничество, конкуренцию в чем-то, я его безумно люблю, это мой старший брат. Я очень уважительно к нему отношусь, и он во многом был и остается для меня примером».

Ведущая Мария Слободянская не могла не спросить победителя 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших» о впечатлениях от недавних съемок нового сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш», ведь Олег предстал в новой для себя роли — члена жюри.

«Это интересный, очень крутой опыт, очень сложный. Съемки были масштабными. Самое важное и сложное, это большая ответственность за судьбу участников. В «Битве сильнейших» мы также ставили оценки, но там никто не выбывал, а здесь испытания на вылет, поэтому это такое, достаточно серьезное мероприятие и приходилось разрабатывать целую систему оценивания», — поделился Шепс.

Кроме того, в эфире «УТРО.ТНТ» экстрасенс рассказал, какая девушка может ему понравится:

«Такая, как Оля Серябкина или Катя Кищук», — признался Олег.

В конце, Олег Шепс поделился с ведущими и зрителями утренней программы планами на ближайшее будущее.

«Во-первых, я готовлюсь сейчас к «Битве Сильнейших», потому что я не считаю себя победителем. У меня нет безоговорочной победы. Меня не устраивает этот раздел руки, которую мы с Владом так и не забрали. Я хочу полноценную, по всем фронтам победу, и вот я сейчас готовлю себя к этому, восстанавливаюсь после «Реванша» и прямиком с новыми силами в «Битву сильнейших», — рассказал Шепс.

Также, экстрасенс отметил, что сейчас находиться в творческом потоке и параллельно занимается музыкой, собирается выпускать новые треки.