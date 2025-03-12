Ранняя весна — лучшее время для начала дачного сезона. Многие садоводы в этот период начинают подготавливать участок к посадке различных культур. Агроном Октябрина Ганичкина в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала, какие удобрения помогут получить богатый урожай уже этим летом.

По её словам, март — подходящее время для посева первых овощных культур.

«Многие дачники уже в конце зимы начинают сеять перцы и баклажаны, а сейчас пришло время для томатов. В апреле можно приступать к посадке огурцов», — отметила эксперт.

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В этом году, благодаря ранней весне в Подмосковье, особенно хорошо подойдут зелёные культуры, а также различные корнеплоды и овощи: капуста, картофель, лук, тыква и кабачки, добавила Ганичкина. Чтобы растения хорошо плодоносили, почву необходимо обогащать комплексными удобрениями.

«Лучше отказаться от рассыпчатых минеральных удобрений — они часто повреждают корешки молодых растений. Жидкие комплексные подкормки более мягкие и эффективные», — пояснила агроном.

Кроме того, для хорошей всхожести почву рекомендуется смешивать с окультуренным торфом, который улучшает её структуру и ускоряет рост растений.

«Торфяной комплекс может стать полезным удобрением и улучшителем грунта. Его можно использовать как на грядках, так и в теплицах — достаточно смешать его с землёй перед посевом», — добавила Ганичкина.

Подготовка теплиц

Тем, у кого на участке есть парники и теплицы, также придётся потрудиться — их необходимо тщательно обработать.

«Сейчас идеальное время для генеральной уборки теплиц. Их нужно обработать карбофосом — препаратом, который уничтожает большинство вредителей. Без дезинфекции теплицы могут стать рассадником болезней, и все растения погибнут», — подчеркнула эксперт.

Как выбрать семена?

При выборе семян важно учитывать несколько факторов.

«Для начала нужно убедиться, что у семян хорошая всхожесть и высокая энергия прорастания. Они должны давать высокий процент здоровых ростков, а также быть устойчивыми к болезням, вредителям и сорнякам. Если всё это подтверждено, такие семена можно смело покупать и использовать», — заключила Ганичкина.