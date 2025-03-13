Окский заповедник в два раза повысил плату за посещение для физлиц

С 31 марта 2025 года повысится плата за посещение территории Окского государственного заповедника для физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Новый порядок установлен соответствующим постановлением российского правительства от 13 июля 2020 года и приказом Минприроды России от 9 сентября 2020 г. Размер платы с физических лиц за посещение территории Окского государственного заповедника составит 300 рублей с одного человека за одно посещение.

Посетить объекты, расположенные на центральной усадьбе, можно через КПП посёлка Брыкин Бор. Объекты, расположенные на туристических стоянках №3 и №4, можно посетить через КПП посёлка Брыкин Бор либо по водному маршруту по реке Пра.

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В других местах проход на территорию заповедника считается нарушением режима охраны и влечёт административную ответственность.