Четверг, 12 сентября, 2024

Около 50 кг мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД на прибрежной территории реки Дубянка в Рязанской области

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото Дениса Комаричева

Волонтеры-железнодорожники столичной магистрали провели мероприятие по уборке прибрежной территории реки Дубянка в Рязанской области в рамках Всероссийской экологической акции «Очистим планету от мусора». Река протекает в Рыбновском районе Рязанской области и является популярным местом отдыха жителей региона.

Во время акции железнодорожники привели в порядок прибрежную территорию, протяженностью 700 м в городе Рыбное и собрали около 50 кг мусора. Также была проведена уборка на детской площадке и в городском парке вблизи реки. В местах массового отдыха граждан были размещены объявления о необходимости соблюдать чистоту.

Кроме того, к Всемирному дню охраны окружающей среды на территории депо Рыбное железнодорожники высадили около 40 кустарников и деревьев, разбили газоны.

Около 50 кг мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД на прибрежной территории реки Дубянка в Рязанской области

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