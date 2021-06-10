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Четверг, 10 июня, 2021
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Около 2,5 млн получит Рязанская область на горячее питание для младшеклассников

Елена Лобанова
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Рязанская область получит из федерального бюджета 2, 657 млн рублей на организацию горячего питания для учеников начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства предоставляются в рамках софинансирования расходных обязательств при реализации госпрограммы «Развитие образования». Размер субсидии распределяется пропорционально количеству учащихся младших классов в каждой школе.

Кроме Рязанской области субсидии получат еще девять регионов. Это Ингушетия, Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская и Ростовская области. На эти цели из федерального бюджета выделят 127,7 млн рублей.

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