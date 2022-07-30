Ограблено отделение Совкомбанка в Хабаровске, местные власти пообещали жителям вознаграждение за информацию об этом преступлении, сообщает мэрия города.
В соцсетях появилась информация, что ограбление отделения Совкомбанка произошло в субботу в 8.00 по местному времени, похищено якобы более 700 тысяч рублей.
В краевой полиции РИА Новости подтвердили информацию, что в банке произошло происшествие, но подробности пока не называются.
Отмечается, что за информацию, которая поспособствует установлению грабителя, предусмотрено вознаграждение.