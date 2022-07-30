Ограблено отделение Совкомбанка в Хабаровске, местные власти пообещали жителям вознаграждение за информацию об этом преступлении, сообщает мэрия города.

В соцсетях появилась информация, что ограбление отделения Совкомбанка произошло в субботу в 8.00 по местному времени, похищено якобы более 700 тысяч рублей.

В краевой полиции РИА Новости подтвердили информацию, что в банке произошло происшествие, но подробности пока не называются.

«На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причастные, выясняются обстоятельства произошедшего», — пояснила представитель полиции.

«Уважаемые хабаровчане, сегодня утром по улице Краснореченская, 211 произошло ограбление отделения Совкомбанка. Если у вас имеется любая информация с места преступления, в том числе записи с видеорегистраторов — просьба обратиться в УМВД России по Хабаровскому краю», — информирует мэрия.

Отмечается, что за информацию, которая поспособствует установлению грабителя, предусмотрено вознаграждение.