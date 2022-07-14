Офтальмологи больницы им. Семашко спасли рязанцу зрение

Рязанские офтальмологи спасли мужчине глаз и зрение.

Врачи больницы вовремя оказали высокотехнологичную помощь пациенту, сохранив ему возможность видеть в будущем. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Вечером 66-летний мужчина обратился в кабинет неотложной офтальмологической помощи. Пациент жаловался на ощущение инородного тела, покраснение и ухудшение зрения. Он объяснил, что косил траву триммером и что-то отскочило ему в глаз.

Мужчине диагностировали проникающее роговичное ранение с внутриглазным инородным телом. Пациенту понадобилась экстренная госпитализация во 2-ое офтальмологическое отделение. Пострадавший глаз видел только направленный на него пучок света.

Лечащий врач пациента Оксана Радова рассказала, что уже ночью вместе с офтальмохирургом Юрием Соколовым пациента прооперировали. Операция длилась около полутора часов.

Оксана Радова: «При таких травмах очень важно время оказания медицинской помощи»

Через 10 дней после консервативного лечения мужчину выписали с остротой предметного зрения 0,3 при коррекции очковой линзой. Через год-два пациенту имплантируют искусственный хрусталик.

В сезон летних покосов травы количество обращений к офтальмологам больницы им. Семашко с травмами глаз увеличивается в несколько раз. Врачи отмечают, что подобные травмы могут привести к полной потере зрения и глаза. Офтальмологи призывают использовать при работе с дачным бензоинструментом, пилами и косами защитные очки или экраны.