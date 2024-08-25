Воскресенье, 25 августа, 2024

Официальная Рязанская лига КВН начала знакомить с командами фестиваля «Поющий Косопуз 2024»

Автор: 7info7

Опубликовано

Официальная Рязанская лига МС КВН начинает знакомить нас с участниками музыкального Кубка «Поющий Косопуз 2024», который состоится 30 августа.

Итак, первая команда уже известна рязанским зрителям. Встречайте, это Монокоманда из Тульской области. Почему моно? Потому что состоит она из одного человека! Но поверьте, его харизма и чувство юмора способны зажечь одновременно тысячи глаз в зрительном зале и сорвать куш в виде смеха и аплодисментов.

В нынешнем составе команда дебютировала на фестивале «Поющий Косопуз — 2023», став обладателем Кубка в номинации «Лучший мужской вокал». Суммарный опыт команды в лигах различного уровня давно перевалил за полвека, что не мешает её игрокам успешно вливаться в толпу молодых и перспективных, весёлых и находчивых.

— Команда отличается умом, сообразительностью и особыми знаниями в области математики, — заявляют организаторы.

Напомним, в этом году за фигурки Косопузов трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Напомним, билеты на Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info.

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