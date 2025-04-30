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Спорт

Офицеры рязанского СОБР стали победителями чемпионата по стрельбе из боевого оружия

Анастасия Мериакри

В подмосковной Электростали завершился чемпионат Центрального округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебно-боевой стрельбе.

В течение четырех дней более 150 спортсменов из регионов Центрального федерального округа соревновались в стрельбе из пистолета, автомата Калашникова и снайперской винтовки. В программу чемпионата вошли как классические упражнения – стрельба по мишени из разных положений, так и упражнения по скоростной стрельбе с заменой магазина и сменой положений для стрельбы.

По результатам состязаний офицер СОБР «Коловрат» Управления Росгвардии по Рязанской области подполковник полиции Евгений Б. завоевал «золото» чемпионата по служебно-боевой стрельбе. В личном зачете в скоростной стрельбе из автомата Калашникова из трех положений после перемещения (упражнение А-8) первое место занял офицер рязанского СОБР «Коловрат» подполковник полиции Александр С.

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Завершился чемпионат награждением победителей и призеров. Кубки, медали и грамоты вручил заместитель председателя спортивного комитета Центрального округа Росгвардии подполковник Олег Ланской.

Победители и призеры соревнований представят центральный округ Росгвардии на всероссийском этапе чемпионата.

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