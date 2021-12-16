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Четверг, 16 декабря, 2021
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Офицер Росгвардии задержал вооружённого злоумышленника

7info7

14 декабря 2021 около 20.00 командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения майор Росгвардии в свободное от службы время проходил вместе с женой мимо дома 11 в микрорайоне Дзержинского города Балашихи.

Из окон первого этажа услышал крики о помощи, оперативно связался с дежурным по соединению, и попросил вызвать полицию.

В это же время офицер заметил выбегающего из подъезда мужчину с ножом в руках. Росгвардеец его задержал и удерживал до прибытия полицейских.

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Благодаря профессиональным умелым действиям майора Росгвардии был обезврежен злоумышленник, который, как позже стало известно, в ходе бытового конфликта нанес смертельные ранения двоим мужчинам.

— Подчеркну, что задержанный не имеет отношение к Росгвардии- еще в ноябре 2021 года он уволен со службы по несоблюдению условий контракта и проживал в московском регионе у знакомых, — сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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