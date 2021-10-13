офе за полцены или пицца в подарок: какие промокоды доступны рязанцам этой осенью

Этой осенью в приложении «Мой Tele2» появились промокоды со скидками от рязанских партнеров. Предложения позволят с выгодой спланировать поход в кафе, заказать доставку еды на дом, оформить абонемент в тренажерный зал или сходить на новые театральные постановки.

Осенью оператор расширил список предложений программы «Больше». По предъявлению промокода из личного кабинета «Мой Tele2» клиентам сделают скидку 50% на все напитки в полюбившихся кофейнях Bravos. В меню доступны: кофе, чай, лимонады, а также различные коктейли. Заведения сети удобно расположены на центральных улицах и в торговых центрах города.

В сети «Додо пицца» гостям подарят пиццу диаметром 25 см за заказ на сумму от 579 рублей. Гурманы оценят, что в меню доступна выпечка итальянской кухни как по классическим, так и по авторским рецептам, а не так давно в ассортименте появилась специальная пицца для детей.

В кафе с доставкой «Суши стрит» абонентам подарят роллы «Калифорния в кунжуте» при заказе на сумму от 500 рублей. Профессиональные повара сети специализируются на блюдах восточной кухни: суши и роллах, супах, лапше, закусках и многом другом. По городу и близлежащим населенным пунктам доступна курьерская доставка.

В сети Fit Elit клиентам сделают скидку 50% при оформлении абонемента на 3 месяца тренировок. Предложение действует для новых участников клуба Fit Elit. Залы открыты в центре и спальных районах города и работают по удобному графику.

В очередной раз партнером программы «Больше» стал Рязанский театр драмы. Абонентам вдвое снизят цену на билеты. Список постановок, на которые распространяется скидка, можно узнать у сотрудников на кассе, на сайте или в социальных сетях театра.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.