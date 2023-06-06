Одному знаку зодиака придётся «взглянуть правде в глаза» этим летом

Этим летом одному из знаков зодиака придётся посмотреть правда в глаза. Об этом предупредила его представителей шаманка Кажетта Ахметжанова в своём прогнозе для StarHit.

Смириться с положением Весам придётся в ситуации, когда речь идёт о финансах.

— Как только это сделаете, то почувствуете, что обретаете контроль над ситуацией, — говорит провидица.

Друзья этим летом нередко будут в лице Весов «жилетку», в которую можно поплакаться. Они уверены — вы примете их сторону в вопросе, который вызывает у них недоразумения в жизни.

Однако Весам не всегда будет по силам оказать всестороннюю поддержку, и это совершенно нормально, так что не переживайте.