Вторник, 6 июня, 2023
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Одному знаку зодиака придётся «взглянуть правде в глаза» этим летом

7info7

Этим летом одному из знаков зодиака придётся посмотреть правда в глаза. Об этом предупредила его представителей шаманка Кажетта Ахметжанова в своём прогнозе для StarHit.

Смириться с положением Весам придётся в ситуации, когда речь идёт о финансах.

— Как только это сделаете, то почувствуете, что обретаете контроль над ситуацией, — говорит провидица.

Друзья этим летом нередко будут в лице Весов «жилетку», в которую можно поплакаться. Они уверены — вы примете их сторону в вопросе, который вызывает у них недоразумения в жизни.

Однако Весам не всегда будет по силам оказать всестороннюю поддержку, и это совершенно нормально, так что не переживайте.

— Все, что вы можете сделать, — это несколько нейтральных замечаний и, как только представится возможность, закрыться, — говорится в астропрогнозе.

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