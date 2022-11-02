«Одноклассники» участвуют в «Ночи искусств»

Соцсеть «Одноклассники» запустила серию подкастов «Культура и быт на Руси». Совместный проект ОК и портала Культура.рф позволит пользователям послушать материалы из рубрики «Культурный вопрос».

Выпуски длительностью 2-5 минут посвящены быту, фольклору и старинным русским традициям, – сообщает Север Пресс.

До 5 ноября в официальной группе Культура.рф в ОК появятся 23 различных подкаста. Желающие смогут узнать, как женщины ухаживали за собой и зачем носили кокошник, откуда в фольклоре появились русалки, как в старину колядовали и гадали.

В пресс-службе «Одноклассников» отметили, что соцсеть поддерживают учреждения культуры. Осенью пользователи могли пройти квест по творчеству Марины Цветаевой, а в ноябре прошлого года к «Ночи искусств» организовали онлайн-трансляции тематических лекций из разных регионов России.

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