Один из первых красноармейцев

23 февраля исполняется 105 лет со дня создания Красной Армии. День этот является предтечей нынешнего праздника Защитников Отечества. В Рязани запись для всех желающих стать красноармейцами была открыта уже 3 января 1918 года. Среди записавшихся тогда добровольцев был и Максим Пташкин.

День 23 февраля издавна считается главным праздником наших военных и моряков. Официальная версия его появления такова. 18 февраля 1918 года австро-германские и турецкие войска нарушили перемирие и вторглись на территорию Советской России. Через пять дней Советское правительство обратилось к народу за поддержкой. И на отпор врагу поднялись тогда сотни тысяч добровольцев. В Рязанской губернии 10 апреля было опубликовано обращённое к солдатам-красноармейцам следующее воззвание.

«Волею вождей, выбранных рабочими и крестьянами, мы приступаем к формированию новой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Каждый из вас, добровольно вступивший в ряды этой армии, должен помнить, что нося звание защитника революции и всех дарованных ею прав народу, он сам берет на себя большую и ответственную задачу. Вы сами будете клеймить лиц, позорящих звание солдата рабочей Крестьянской Красной Армии. Вы сами ее воздвигните на небывалую высоту, и нам лишь придется беспощадно вымести тех, кои будут пытаться позорить нас. Провокаторам и хулиганам в нашей армии, армии защиты дела революции и спасения родины, нет и не будет места».

Максим Пташкин

Это воззвание от имени Военно-Революционного Комитета подписали организаторы 2-го Рязанского Революционного полка Окаёмов и Бордаковский.

Вообще же запись для желающих стать красноармейцами началась в Рязани 3 января 1918 года (21 декабря 1917 года по старому стилю). Уже имеющие боевой опыт Первой мировой войны солдаты и офицеры использовались тогда в качестве обучающих. Одним из таких новоявленных красноармейцев был и наш земляк Максим Пташкин.

Потомственный крестьянин Максим Григорьевич Пташкин родился в селе Льгово Рязанского уезда в 1893 году. Когда началась Первая мировая война, он был уже старшим унтер-офицером одной из военных частей Российской империи. Не будучи ещё полноценным большевиком, Пташкин уже полностью разделял коммунистические убеждения: на фронте ещё познакомился с членом ВКП (б), который смог убедить рязанского крестьянина в необходимости революции. Возвращаясь домой, 24-х летний рязанец получил в Москве соответствующую рекомендацию от тамошних коммунистов в виде заверенного печатью мандата. Прибыв на родину в декабре 1917 года, пробыл он в родном Льгове всего несколько дней. А потом приехал в Рязань и с головой ушёл в административную работу. Назначили его членом конфликтной комиссии Рязанской губернии. В главную задачу этого вновь образованного общественного органа входило рассмотрение кляуз граждан как друг на друга, так и на произвол властей. Всяческих претензий было в то бурное время очень много. Ведь с ноября 1917 по январь 1918 года одних только официально зарегистрированных случаев погрома поместий было более шестидесяти. И тогдашняя жизнь Пташкина проходила в постоянных командировках.

Героические годы

В феврале и марте 1918 года начался массовый призыв по вступлению в Красную Армию всех добровольцев. Одним из них был и Максим Пташкин.

Тогда по улицам Рязани ещё совершенно мирно ходили, особо не обращая внимания друг на друга, и одетые в военную форму Российской империи офицеры, и красногвардейцы с новыми знаками отличия.

В советской литературе этот временной период описывался, как время массовой записи в ряды Красной Армии. Когда же изучаешь архивные документы, становится понятным, что желающих воевать за новую власть добровольцев на всю Рязанскую губернию было всего около двух тысяч. И лишь значительно позднее, когда большевики ввели всеобщую воинскую мобилизацию, ряды Красной армии действительно пополнились должным образом.

М.Г. Пташкин с родственниками.

В 1918 году Пташкин провоевал всего полгода. Потому что тогда катастрофически не хватало преданных делу революции командиров. И представители вышестоящей воинской части сочли нужным направить его на учёбу. Максим стал курсантом только что открывшихся в Рязани пехотных курсов. Постижение воинского искусства шло успешно, но продолжалось это тоже недолго. Поскольку положение Красной Армии стало угрожающим, в марте 1919 года срочно сформированный курсантский батальон рязанцев убыл на Южный фронт.

– Героические это были годы! – делился воспоминаниями Максим Григорьевич, – когда вместе со своими земляками я ходил в атаки против белоказаков. В том числе и мне пришлось освобождать от контрреволюционеров известную всему миру станицу Вешенскую, что так хорошо описано автором книги «Тихий Дон» Михаилом Шолоховым». А потом – снова Рязанские пехотные курсы.

Это военное учебное заведение Пташкин окончил в 1920 году. Став «дипломированным специалистом» Красной Армии, командовал взводом. Прошёл с боями Юг Украины, сражаясь с подразделениями Махно. Освобождал от врангелевцев Крым. И был лично свидетелем того, как отчалил с курсом на чужбину последний пароход, увозящий бывших соотечественников в неизвестность истории.

Батяня комбат

После разгрома отрядов Антонова на Тамбовщине в 1924 году, Максим Григорьевич возвратился на родину. Его мирный труд хлебороба на этот раз прервало лето 1941 года.

Окончив курсы высшего командного состава «Выстрел», Пташкин был назначен командиром батальона 1961-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии. Принимал участие в кровопролитных боях в районах Рузы, Ржева, Ярцева и Смоленска. Был награждён двумя орденами Красного Знамени.

В 1945 году Максима Григорьевича назначили военным комендантом сразу двух германских городов – Пирица и Раенова. Там особенно пригодился опыт работы в конфликтной комиссии. Поскольку в обязанности бывшего комбата входили, в том числе, и разборки всевозможных жалоб.

Умерший в 1968 году Максим Григорьевич Пташкин был похоронен с воинскими почестями.

Краевед Евгений Данилин